Подозреваемого в пособничестве мошенникам мигранта задержали крымские полицейские в Москве

Кадр из видео МВД Крыма

Крымские полицейские задержали в Москве нелегального мигранта, который получал деньги от жертв аферистов. За несколько месяцев через его счета прошло около 15 миллионов рублей.

В дежурную часть УМВД обратился 26-летний житель Ялты. Он рассказал, что пытался купить двигатель для мотоцикла, перевел продавцу 32 тысячи рублей, но товар так и не получил. После этого продавец перестал выходить на связь. Сотрудники уголовного розыска отследили транзакцию и задержали в Москве 26-летнего гражданина Туркменистана, на счет которого поступили денежные средства. Во время обыска у него также изъяли 69 телефонов, 15 банковских карт, оформленных на третьих лиц, свыше 100 сим-карт, ноутбук, планшеты, счетчик купюр и 510 тысяч рублей.

Полицейские установили, что задержанный участвовал в схеме обналичивания и конвертации денег в криптовалюту по указанию анонимного куратора. За четыре месяца через его счета прошло около 15 млн рублей, включая похищенные средства у жителя Ялты, Красноярска, Шахтерска и Санкт-Петербурга. За время своей незаконной деятельности иностранец заработал около 1,2 млн рублей.

Следственный отдел возбудил уголовные дела. Обвиняемого заключили под стражу. За нарушение миграционного законодательства его также привлекли к административной ответственности. Расследование продолжается, устанавливаются другие участники схемы и владельцы изъятых банковских карт.