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НовостиОбщество1 июня 2026 13:08

Крючков: украинская пропаганда массово вбрасывает фейки о ситуации в Крыму

Таким образом киевский режим хочет посеять панику
Алексей ЕЛАГИН
Крючков: украинская пропаганда массово вбрасывает фейки о ситуации в Крыму

Крючков: украинская пропаганда массово вбрасывает фейки о ситуации в Крыму

Фото: Ирина ГЕРЦ. Перейти в Фотобанк КП

Украинская пропаганда массово вбрасывает фейки о ситуации в Крыму. Об этом сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

«Зафиксированы массовые вбросы фейков со стороны украинской пропаганды о ситуации на полуострове», – сказал он агентству РИА Новости.

Как пояснил советник, киевский режим при помощи вранья и всяческих манипуляций рассчитывает посеять панику среди крымчан. В частности, украинская пропаганда распространяет фейки о пустых полках в магазинах. В публикациях также утверждается, что бензина в Крыму нет вообще. Часть вбросов посвящена якобы перекрытию сухопутного коридора в регион.

«Призываю доверять только официальной информации и соблюдать информационную гигиену», – заключил Крючков.