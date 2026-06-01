Крючков: украинская пропаганда массово вбрасывает фейки о ситуации в Крыму Фото: Ирина ГЕРЦ. Перейти в Фотобанк КП

Украинская пропаганда массово вбрасывает фейки о ситуации в Крыму. Об этом сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

«Зафиксированы массовые вбросы фейков со стороны украинской пропаганды о ситуации на полуострове», – сказал он агентству РИА Новости.

Как пояснил советник, киевский режим при помощи вранья и всяческих манипуляций рассчитывает посеять панику среди крымчан. В частности, украинская пропаганда распространяет фейки о пустых полках в магазинах. В публикациях также утверждается, что бензина в Крыму нет вообще. Часть вбросов посвящена якобы перекрытию сухопутного коридора в регион.

«Призываю доверять только официальной информации и соблюдать информационную гигиену», – заключил Крючков.