Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 июня 2026 13:48

Суды обязали ликвидировать незаконные свалки в трех муниципалитетах Крыма

Иски подала прокуратура
Алексей ЕЛАГИН
Суды обязали ликвидировать незаконные свалки в трех муниципалитетах Крыма

Суды обязали ликвидировать незаконные свалки в трех муниципалитетах Крыма

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Крымские суды обязали ликвидировать незаконные свалки, находящиеся в трех муниципалитетах республики. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Несанкционированные свалки обнаружили в Феодосии, а также в Ленинском и Кировском районах. Мусор складировали в местах, которые не были оборудованы для этих целей. Общая площадь, которую занимали отходы, превысила 1400 квадратных метров.

Природоохранная прокуратура направила в суды исковые заявления. Ведомство потребовало ликвидировать свалки. Суд встал на сторону прокуратуры. Требования были удовлетворены.

«Ход и результаты реального исполнения судебного акта находится под контролем», – говорится в сообщении.