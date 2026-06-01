Суды обязали ликвидировать незаконные свалки в трех муниципалитетах Крыма Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Крымские суды обязали ликвидировать незаконные свалки, находящиеся в трех муниципалитетах республики. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Несанкционированные свалки обнаружили в Феодосии, а также в Ленинском и Кировском районах. Мусор складировали в местах, которые не были оборудованы для этих целей. Общая площадь, которую занимали отходы, превысила 1400 квадратных метров.

Природоохранная прокуратура направила в суды исковые заявления. Ведомство потребовало ликвидировать свалки. Суд встал на сторону прокуратуры. Требования были удовлетворены.

«Ход и результаты реального исполнения судебного акта находится под контролем», – говорится в сообщении.