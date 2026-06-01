Незаконная добыча ископаемых велась в Белогорском районе Крыма

Фото: Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора

В Белогорском районе Крыма Россельхознадзор обнаружил факты нелегальной добычи полезных ископаемых, что нанесло ущерб на сумму свыше 22 миллионов рублей.

Россельхознадзор выявил факт нелегальной добычи полезных ископаемых в Вишенском сельском поселении. Предприятие осуществляло незаконные земляные работы на сельскохозяйственных землях. В результате незаконных землеройных работ был серьезно поврежден плодородный слой почвы. Ущерб окружающей среде оценен экспертами в 22,7 млн рублей.

Суд запретил дальнейшую добычу полезных ископаемых. Компания-нарушитель обязана восстановить поврежденный участок земли площадью более 55 гектаров. На разработку проекта и проведение восстановительных работ отведено 12 месяцев.