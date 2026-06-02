Погода на 2 июня 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 24 градусов

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
2 июня на полуострове потеплеет.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 22…24°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15м/с. Тепло днем 21...23°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +15°...+18°, восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Алуште +15°...+19°, юго-восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.
В Евпатории +18°…+20°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.
В Керчи +19°...+20°, восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.
В Феодосии +18°… +19°, южный ветер 4-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Черноморском +19°…+20°, южный ветер 4-6 м/с. Пасмурно.
В Джанкое +19°… +23°, восточный ветер 2-5 м/с. Пасмурно.
В Бахчисарае +18°…+21°, восточный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями.
Температура воды в Черном море +12 …+17 °, в Азовском +19°.