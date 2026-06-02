Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит2 июня 2026 2:00

Погода на 2 июня 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 24 градусов

На Крымском полуострове станет теплее
Галина КОВАЛЕНКО
Евпатория

Евпатория

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

2 июня на полуострове потеплеет.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 22…24°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15м/с. Тепло днем 21...23°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +15°...+18°, восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +15°...+19°, юго-восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Евпатории +18°…+20°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.

В Керчи +19°...+20°, восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +18°… +19°, южный ветер 4-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +19°…+20°, южный ветер 4-6 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +19°… +23°, восточный ветер 2-5 м/с. Пасмурно.

В Бахчисарае +18°…+21°, восточный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями.

Температура воды в Черном море +12 …+17 °, в Азовском +19°.