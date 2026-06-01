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НовостиЧто происходит1 июня 2026 16:29

Юных пассажиров поездов поздравили с Днем защиты детей в Крыму

Оператор железнодорожных перевозок в День защиты детей поздравил с праздником юных путешественников
Анастасия БУРМИСТРОВА
Главный праздник состоялся на вокзале Евпатории.

Главный праздник состоялся на вокзале Евпатории.

Компания «Гранд Сервис Экспресс» 1 июня традиционно отметила День маленького пассажира. Оператор железнодорожных перевозок в День защиты детей поздравил с праздником юных путешественников в поездах и на перронах крымских вокзалов.

На вокзале Евпатории состоялся главный праздник. Именно отсюда ежегодно отправляются первые сезонные поезда «Таврия». В этом году народный проводник Таврибара впервые прибыл на вокзал, чтобы лично поздравить маленьких пассажиров с их праздником и началом летнего отдыха. На перроне они вместе с талисманом поезда провели викторину по истории Крыма, собрали пазл и получили воздушные шары и сувениры.