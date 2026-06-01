Крымские ученые разработали уникальный препарат для борьбы с амброзией

Средство против амброзии действует с эффективностью от 30 до 80%. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ученые в Крыму разработали инновационное биологическое средство для уничтожения амброзии, сообщила заместитель директора по научной работе НИИ сельского хозяйства Светлана Дидович.

«Уже получен патент на этот комплексный препарат, который в зависимости от условий и возраста амброзии имеет эффективность от 30 до 80%. Сейчас мы использовали его уже на наших полях, также он проходит апробацию в Институте защиты растений», – рассказала Дидович РИА Новости Крым.

На данный момент, несмотря на эффективность, препарат не может быть широко использован, так как он пока не прошел процедуру регистрации и доказать свою безопасность. Заместитель директора по научной работе отметила, что препарат биорациональный. Помимо микроорганизмов, он включает в себя и природные элементы, в том числе и экстракт амброзии. Подобные разработки отсутствуют в мировой практике. В состав препарата также входит эфирное масло лаванды.