Курорты Крыма вошли в топ-10 популярных направлений для отдыха в отелях в июне

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Феодосия, Ялта, Алушта и Судак значатся в рейтинге мест, где чаще всего снимают номера в отелях в первый месяц лета.
«На первом месте Сочи, на втором Санкт-Петербург, а на третьем – Анапа», - эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, изучив статистику запросов и заявок, назвали самые востребованные локации для отдыха в отелях в июне 2026 года.
Феодосия в золотой середине, Ялта на шестой строчке, у Алушты седьмое место, Судак на девятом.
Топ-10 самых популярных направлений для бронирования отелей в июне (средняя стоимость ночи в рублях):
Сочи, 4235;
Санкт-Петербург, 5434;
Анапа, 4918;
Геленджик, 5030;
Феодосия, 4037;
Ялта, 5924;
Алушта, 5888;
Москва, 4447;
Судак, 3993;
Кабардинка, 5284.