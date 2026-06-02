Курорты Крыма вошли в топ-10 популярных направлений для отдыха в отелях в июне

Феодосия Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Феодосия, Ялта, Алушта и Судак значатся в рейтинге мест, где чаще всего снимают номера в отелях в первый месяц лета.

«На первом месте Сочи, на втором Санкт-Петербург, а на третьем – Анапа», - эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, изучив статистику запросов и заявок, назвали самые востребованные локации для отдыха в отелях в июне 2026 года.

Феодосия в золотой середине, Ялта на шестой строчке, у Алушты седьмое место, Судак на девятом.

Топ-10 самых популярных направлений для бронирования отелей в июне (средняя стоимость ночи в рублях):

Сочи, 4235;

Санкт-Петербург, 5434;

Анапа, 4918;

Геленджик, 5030;

Феодосия, 4037;

Ялта, 5924;

Алушта, 5888;

Москва, 4447;

Судак, 3993;

Кабардинка, 5284.