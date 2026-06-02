«ЛизаАлерт»: пропал 34-летний житель Алупки

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» разместил новую ориентировку:
«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Рысич Валерий Валериевич, 34 года
город Алупка, МО Ялта»
Родные потеряли молодого человека из поля зрения несколько недель тому назад - с 11 мая 2026 года его местонахождение неизвестно.
Приметы Валерия Рысича: 175 сантиметров рост, нормальное телосложение, русые волосы, серо-зеленые глаза.
Любую информацию о местонахождении без вести пропавшего просят сообщать на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» 8 (800) 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 112.