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НовостиЧто происходит2 июня 2026 5:49

«ЛизаАлерт»: пропал 34-летний житель Алупки

В Крыму ищут 34-летнего жителя Алупки
Галина КОВАЛЕНКО
Валерий Рысич. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/Vk

Валерий Рысич. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/Vk

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» разместил новую ориентировку:

«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Рысич Валерий Валериевич, 34 года

город Алупка, МО Ялта»

Ориентировка. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/Vk

Ориентировка. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/Vk

Родные потеряли молодого человека из поля зрения несколько недель тому назад - с 11 мая 2026 года его местонахождение неизвестно.

Приметы Валерия Рысича: 175 сантиметров рост, нормальное телосложение, русые волосы, серо-зеленые глаза.

Любую информацию о местонахождении без вести пропавшего просят сообщать на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» 8 (800) 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 112.