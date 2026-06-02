В Крым и обратно опаздывают четыре поезда 2 июня

Фото: пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс»

По состоянию на восемь утра вторника, 2 июня, опаздывают четыре поезда, следующие в Крым и обратно. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс».

Так, в Крым следует поезд Санкт-Петербург – Севастополь. Он опаздывает на час. Кроме того, задерживаются три состава, следующие из Крыма. Поезд Евпатория – Москва опаздывает на семь часов, Севастополь – Москва – на час, Севастополь – Челябинск – на 3,5 часа.

Кроме того, поезд 078 Симферополь – Санкт-Петербург отменяется на участке Джанкой – Санкт Петербург.

«Пассажиры могут получить полную стоимость проездного документа по месту его приобретения или пересесть на поезд №174 Евпатория – Москва», – говорится в сообщении.

Сообщается также, что во вторник, 2 июня, станция Джанкой закрыта для посадки-высадки пассажиров до специального объявления. Поезда следуют измененным маршрутом мимо Джанкоя.