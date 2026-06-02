Железнодорожная станция в Джанкое остается закрытой

Фото: пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс»

Во вторник, 2 июня, станция Джанкой остается закрытой для посадки и высадки пассажиров, ограничения будут действовать до специального объявления. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс».

В настоящее время поезда следуют измененным маршрутом мимо Джанкоя. Людей, которые собирались сесть там на поезд, просят приехать на станцию Джанкой за 1,5 часа до времени, которое указано в билете. Оттуда пассажиров отвезут на автобусе на станцию Урожайная. Там люди смогут пересесть в поезд.

Кроме того, люди смогут доехать до Урожайной самостоятельно. Туда можно прибыть за полчаса до времени отправления от Джанкоя.

«Пассажиры, чья поездка заканчивается в Джанкое, следуют на поезде до станции Урожайной, откуда их на автобусах доставляют до Джанкоя», – говорится в сообщении.