Бензин АИ-92 и АИ-95 в Севастополе будут продавать только по талонам 2 июня Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 2 июня, бензин АИ-92 и АИ-95 в Севастополе будут продавать только по талонам. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«В Севастополе продажа бензина марок АИ-92, АИ-95 будет производиться только по талонам и на ТЭС и на АТАНе», – написал глава города-героя.

Губернатор назвал такую меру временной. По его словам, в течение дня в Севастополь будут подвозить топливо. Это позволит восполнить запасы топлива на АЗС и открыть продажи в среду, 3 июня. При этом губернатор призвал севастопольцев не занимать очереди с утра и не стоять там днем.

«Свободная продажа будет осуществляться в среду, о времени сообщу дополнительно», – заключил Развожаев.