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НовостиЧто происходит2 июня 2026 7:37

В Керчи мужчина до смерти избил своего соседа: его заключили под стражу

Крымчанин до смерти избил своего соседа и попал под арест
Алексей ЕЛАГИН
Крымчанин до смерти избил своего соседа и попал под арест

Крымчанин до смерти избил своего соседа и попал под арест

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Керчи 41-летнего местного жителя обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть соседа. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Трагедия произошла на улице Бувина. Крымчанин и его сосед находились в одной из квартир. В какой-то момент между мужчинами возник бытовой конфликт. Житель Керчи больше 20 раз ударил оппонента руками и ногами по голове и туловищу. В результате пострадавший скончался на месте.

Было возбуждено уголовное дело. Обвиняемого задержали. Они признал свою вину. Крымчанина заключили под стражу.

«Расследование уголовного дела продолжается», – говорится в сообщении.