В Севастополе отразили две атаки ВСУ: сбиты семь беспилотников

Развожаев: в Севастополе сбили семь украинских беспилотников в ночь на 2 июня Фото: Виктория Орлова. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на вторник, 2 июня, в Севастополе сбили семь украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«В Севастополе военные отразили ночью две атаки ВСУ», – рассказал глава города-героя.

По его словам, были сбиты семь беспилотников. Это произошло в Балаклавском районе и в районе Фиолента. Преимущественно цели поразили над морем. Однако осколки одного из дронов упали на крышу частного дома. Кроме того, обломки БПЛА рухнули на хозпостройку в Тыловом.

«Никто из людей не пострадал», – добавил Развожаев.