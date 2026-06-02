В Новосибирске неделю ищут 71-летнего пенсионера, ушедшего из больницы с сотрясением мозга

Фото: поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области

В Советском районе Новосибирска продолжаются поиски 71-летнего Александра Зыкова. Пожилой мужчина пропал 26 мая. В день исчезновения его увезли на скорой с сотрясением мозга, но он самовольно покинул больницу, написав отказ от госпитализации. С тех пор его местонахождение неизвестно.

По словам родственницы Кристины Ц., пенсионера доставили в медучреждение после того, как прохожая вызвала скорую у дома №26 по улице Молодости. Врачи диагностировали сотрясение мозга и забрали пациента на носилках — самостоятельно идти он не мог. Однако в больнице мужчина отказался от госпитализации и ушел пешком. Родственников об этом не предупредили.

Семья пенсионера отмечает, что ранее у него были инсульты и проблемы с памятью. В больнице им заявили, что Александр Зыков находился в состоянии алкогольного опьянения, однако женщина, вызвавшая скорую, утверждает обратное, передает «Горсайт».

Ситуацию осложнила путаница: поздним вечером в ту же больницу доставили другого мужчину примерно того же возраста с аналогичным диагнозом. Семье не разрешили посмотреть на пациента, чтобы опознать родственника, так как у того не было документов.

Родные уже написали заявление в полицию.

«Правоохранительные органы проводят мероприятия, направленные на установление местонахождения гражданина», — сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.