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НовостиПроисшествия2 июня 2026 8:50

Всех пострадавших от обрушения балкона выписали из больницы в Севастополе

Еще одного подростка лечат в Москве
Алексей ЕЛАГИН
Всех пострадавших от обрушения балкона выписали из больницы в Севастополе

Всех пострадавших от обрушения балкона выписали из больницы в Севастополе

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Всех подростков, пострадавших в результате обрушения балкона в севастопольской школе, выписали из больницы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Всех подростков, которые проходили лечение в городской больнице №5 после обрушения балкона в школе №13, выписали из медицинского учреждения», – рассказал глава Севастополя.

В настоящее время один пострадавший находится в Москве. Юношу лечат в Российской детской клинической больнице. Пациент находится в стабильном состоянии. Севастопольский губернатор уточнил, что молодой человек в сознании. Глава города-героя заверил, что подросток получает всю необходимую медицинскую помощь.

«Ждем его возвращения домой», – заключил Развожаев.