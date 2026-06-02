Всех пострадавших от обрушения балкона выписали из больницы в Севастополе Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Всех подростков, пострадавших в результате обрушения балкона в севастопольской школе, выписали из больницы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Всех подростков, которые проходили лечение в городской больнице №5 после обрушения балкона в школе №13, выписали из медицинского учреждения», – рассказал глава Севастополя.

В настоящее время один пострадавший находится в Москве. Юношу лечат в Российской детской клинической больнице. Пациент находится в стабильном состоянии. Севастопольский губернатор уточнил, что молодой человек в сознании. Глава города-героя заверил, что подросток получает всю необходимую медицинскую помощь.

«Ждем его возвращения домой», – заключил Развожаев.