В мае волонтеры приняли 46 заявок на поиск пропавших в Крыму

В Крыму в мае пропали более 40 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Добровольческий поисково-спасательный отряд «ПоискКрым» представил отчет о своей деятельности по поиску пропавших людей за май 2026 года.

В последний весенний месяц из 46 поступивших заявок на поиск пропавших волонтерам удалось установить местонахождение 37 человек. Трое пропавших найдены погибшими, поиск еще трех еще продолжается.

Чаще всего пропадают люди в возрасте от 18 до 64 лет. За последний месяц на полуострове также зафиксировано 11 случаев исчезновения людей пожилого возраста старше 65 лет и три случая пропажи детей младше 11 лет.