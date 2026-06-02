Фото: пресс служба ВТБ

В городе Старый Крым начало работать отделение банка ВТБ после переезда в новое помещение. Точка расположилась на улице Ленина, 68, заменив прежний офис, находившийся по адресу Ленина, 145а.

В новом офисе клиенты могут получить полный спектр услуг, а для юридических лиц также предусмотрена круглосуточная поддержка персонального менеджера.

Отделение оснащено комфортной мебелью, бесплатным Wi-Fi и автоматизированной системой навигации, которая сокращает время ожидания. Режим работы - по будням с 08:30 до 17:30, банкоматы доступны круглосуточно.

«Открытие нового офиса – важное событие, так как это единственная точка обслуживания в городе. Для нас важно, чтобы у жителей был доступ к такому же уровню сервиса, как и в более крупных городах», – отметил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий.

Фото: пресс служба ВТБ

КСТАТИ

Всего на полуострове работают 132 офиса банка, до конца года планируется открыть еще 12 точек продаж после реконструкции.