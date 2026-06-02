Житель Феодосии передал СБУ данные о военном вертолете: его будут судить за госизмену

Передавший СБУ данные о военном вертолете крымчанин пойдет под суд за госизмену Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Феодосии 45-летнего местного жителя обвиняют в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Житель Феодосии выступал против проведения специальной военной операции. В сентябре 2024 года горожанин по своей инициативе собрал информацию о передвижении военного вертолета, а также сфотографировал его. Все эти данные крымчанин отправил в чат-бот, который использует СБУ.

Далее мужчину задержали сотрудники ФСБ.

«Уголовное дело направлено в Верховный Суд Республики Крым», – говорится в сообщении.