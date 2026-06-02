Движение электричек приостановлено на четырех направлениях из Джанкоя

О возобновлении движения будет сообщено дополнительно. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Южная пригородная пассажирская компания объявила о временной приостановке движения пригородных поездов 2 июня на четырех направлениях из Джанкоя.

Временно приостановлено движение электричек на участках Джанкой — Армянск, Джанкой — Соленое Озеро, Джанкой — Азовская и Джанкой — Урожайная.

Отменяются рейсы пригородных поездов №6755 «Джанкой — Феодосия», №6754/6753 «Феодосия — Керчь», №6792/6791 «Керчь — Феодосия», №6618 «Симферополь — Джанкой» и №6617 «Джанкой — Симферополь».

Пригородный поезд №6631, следующий по маршруту «Джанкой — Симферополь», отправится со станции Урожайная в 19:50.