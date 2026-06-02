В Кореизе в четвертый раз прошел праздник народной песни «Лейся, песня»

Фото: «МК в Крыму»

В Кореизском поселковом клубе состоялся яркий фестиваль народной песни «Лейся, песня». Мероприятие, прошедшее уже в четвертый раз, объединило творческие коллективы Ялтинской клубной системы и Ассоциации национально-культурных обществ Севастополя. В Год единства народов России праздник заиграл новыми красками.

На сцене выступили народный хор ветеранов «Славянка», вокальный ансамбль «Южанки», народный хор ветеранов Ялтинского центра культуры, ансамбль «Кореиз», дуэт Антонины Рахимжановой и Марса Хасматулина, а также солисты Татьяна Кузнецова и Зоя Легостаева. Из Севастополя приехали ансамбль русской песни «Лагода», «Туслах» (чувашское общество), «Келуне» (мордовское), «Натхненне» («Беларусь»), «Илдыз» (гагаузское), трио «Элнет» (марийское), группа «Гармония» и сводный хор «Празднуем вместе!».

С приветственным словом выступила заслуженный работник культуры Крыма, депутат Ялтинского горсовета Екатерина Демина, которая передала поздравления от председателя горсовета Константина Шимановского, главы администрации Янины Павленко и директора Ялтинской централизованной клубной системы Лилии Кан, сообщили наши коллеги из «МК в Крыму».

В финале все участники получили дипломы и подарки.