Более 30 улиц и переулков Симферополя остались без электричества

Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Симферополе 2 июня произошло аварийное отключение электричества. Без электроснабжения остались более 30 улиц и переулков.

Как сообщает «Крымэнерго», обесточены улицы Ефремова, Володарского, Ленина, Курчатова, 8 Марта, Воровского, Беспалова, Алуштинская, Курортная, Неапольская, Петровская Балка, Гаспринского, Белогорская, Таврическая, Краснознаменная и Студенческая. Кроме того, электричество отсутствует в переулке Ефремова, Телевизионный, Сквозной, Сивашский, Крымчакский, Подгорный, Белогорский, Курчатова, Боковой, Большой, Круглый и на прилегающих улицах и переулках.

Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы. Закончить работы планируют в течение трех часов.