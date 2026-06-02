Ситуацию с топливом в Крыму контролирует Путин

Аксенов: Путин контролирует ситуацию с дефицитом топлива в Крыму Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин контролирует ситуацию, связанную с дефицитом топлива в Крыму. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Путин дал поручения профильным ведомствам для решения ситуации с топливом. Глава Крыма заверил, что республиканские власти координируют свои действия по этому вопросу с правительством Севастополя.

«Бензин, поступающий на территорию полуострова, распределяется между двумя субъектами пропорционально численности населения», – рассказал Аксенов.

Глава Крыма заверил, что лично держит ситуацию на контроле. Руководитель региона лично читает все обращения жителей.

«К сожалению, в настоящее время в условиях проведения СВО не вся информация может быть размещена в публичном поле», – написал Аксенов.

В среду, 3 июня, на сайте Министерства топлива и энергетики Крыма опубликуют интерактивную карту, которая поможет людям находить АЗС с имеющимся топливом в каждом муниципалитете.

«Прошу крымчан и гостей Республики Крым набраться терпения, сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», – заключил Аксенов.