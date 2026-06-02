Почти 1,5 млн квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Крыму в 2025 году

В 2025 году в Крыму ввели около 1,5 миллиона квадратных метров жилья. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году в Крыму было введено в эксплуатацию около 1,5 миллиона квадратных метров жилья, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин по итогам встречи с главой республики Сергеем Аксеновым.

Относительно 2024 года показатель увеличился на 18%.

«Хороший темп, но нужно его наращивать и дальше», — отметил Хуснуллин.

Кроме того, за 2025 год в Крыму построили 21 социальный объект. В детских садах появилось 280 новых мест. Также в республике возвели и обновили 71 медицинское учреждение.