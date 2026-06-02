Для поиска АЗС с топливом в Крыму запустят интерактивную карту

Бензин, поступающий на территорию Крыма, распределяется пропорционально численности населения. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Завтра, 3 июня, на официальном сайте Министерства топлива и энергетики Республики Крым появится интерактивная карта для поиска автозаправочных станций с топливом в каждом муниципалитете региона.

«Это позволит владельцам авто планировать маршруты, а значит, экономить свое время и деньги, исключив необходимость бесцельных поездок в поисках свободных колонок», – сообщил глава Крыма.

Сергей Аксенов подчеркнул, что ситуация с топливом в регионе остается под пристальным вниманием. Власти Крыма и Севастополя совместно решают вопрос распределения бензина. Топливо, поступающее на полуостров, делится между двумя регионами пропорционально численности населения. Также он обратился к жителям и гостям Крыма с просьбой проявить терпение и полагаться исключительно на официальные источники информации.