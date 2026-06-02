Больше 5 млн рублей в год направляют на помощь детям с особенностями здоровья в Крыму

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ежегодно волонтеры распределяют больше 5 миллионов рублей на помощь детям с особенностями здоровья. Об этом в эфире «Радио Крым» рассказала учредитель благотворительного фонда «Добро мира — волонтеры Крыма» Наталья Мартынец.

Средства идут на оплату реабилитации, приобретение специализированных колясок, билетов к месту лечения, а также на гуманитарную помощь семьям.

«Мы стараемся всячески помогать и поддерживать таких детей. За год помощь получают порядка 100 детей. Нам удается это делать благодаря неравнодушным крымчанам», — отметила Мартынец.

Помимо финансовой поддержки, семьи могут получить через социальные проекты фонда бытовую технику, средства личной гигиены и другие необходимые вещи.