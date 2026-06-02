Севастополец нашел на улице детонатор и 700 граммов гексогена: его посадили на четыре года

Хранивший детонатор и 700 граммов гексогена севастополец получил 4 года колонии Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Ленинский районный суд Севастополя признал местного жителя 1954 года рождения виновным в незаконном приобретении, ношение и хранении взрывчатого вещества и взрывного устройства).

Мужчина хранил у себя в квартире на улице Хрусталева электродетонатор и брикет гексогена массой почти 700 граммов. В тротиловом эквиваленте это около килограмма. Эти предметы были пригодны для взрыва. Севастополец хранил детонатор и гексоген в выдвижном ящике комода на лоджии.

Взрывчатку изъяли сотрудники ФСБ. Севастополец рассказал, что за несколько дней до задержания увидел на улице пакет с детонатором и гексогеном. Эту находку горожанин решил забрать домой.

Было возбуждено уголовное дело. Суд признал мужчину виновным. Его приговорили к четырем годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, мужчину оштрафовали на 50 тысяч рублей.