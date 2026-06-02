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НовостиОбщество2 июня 2026 14:01

Клинический психолог объяснил крымчанам популярность лысых мужчин у противоположного пола

Психолог Самбурский: лысые мужчины воспринимаются как более властные
Ирина ГЕРЦ
Что касается женщин, то многие из них воспринимают лысых мужчин как более привлекательных

Что касается женщин, то многие из них воспринимают лысых мужчин как более привлекательных

Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 2 июня, отмечается неофициальный, но набирающий популярность праздник - День лысых мужчин. По статистике, каждый третий мужчина рано или поздно сталкивается с поредением волос. Главный страх - что это связано с проблемами здоровья или гормональным сбоем. Однако специалисты ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России поясняют: в большинстве случаев речь идет об андрогенетической алопеции, которая не является болезнью.

Уровень тестостерона у таких мужчин чаще всего нормальный или даже выше среднего. Клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с корреспондентом «Крымской газеты» объяснил, что противоположный пол воспринимает лысых мужчин более брутальными.

«У женщины лысый мужчина ассоциируется с безопасностью и опорой - то, что она ищет в партнере», - отметил специалист.

Эксперты советуют мужчинам, столкнувшимся с облысением, не комплексовать, а коротко подстричься и обязательно использовать средства с солнцезащитным фактором.