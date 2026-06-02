Клинический психолог объяснил крымчанам популярность лысых мужчин у противоположного пола

Что касается женщин, то многие из них воспринимают лысых мужчин как более привлекательных Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 2 июня, отмечается неофициальный, но набирающий популярность праздник - День лысых мужчин. По статистике, каждый третий мужчина рано или поздно сталкивается с поредением волос. Главный страх - что это связано с проблемами здоровья или гормональным сбоем. Однако специалисты ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России поясняют: в большинстве случаев речь идет об андрогенетической алопеции, которая не является болезнью.

Уровень тестостерона у таких мужчин чаще всего нормальный или даже выше среднего. Клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с корреспондентом «Крымской газеты» объяснил, что противоположный пол воспринимает лысых мужчин более брутальными.

«У женщины лысый мужчина ассоциируется с безопасностью и опорой - то, что она ищет в партнере», - отметил специалист.

Эксперты советуют мужчинам, столкнувшимся с облысением, не комплексовать, а коротко подстричься и обязательно использовать средства с солнцезащитным фактором.