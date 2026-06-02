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НовостиЧто происходит2 июня 2026 14:29

Улицу Советскую частично перекроют в Керчи на неделю

Ограничения будут действовать с 3 по 10 июня
Анастасия БУРМИСТРОВА
Автомобилистов просят не парковаться в зоне ремонтных работ.

Автомобилистов просят не парковаться в зоне ремонтных работ.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Керчи на неделю частично перекроют улицу Советскую из-за ремонта дорожного покрытия, предупредили в городской администрации.

С 07:00 3 июня по 20:00 10 июня вводится частичное ограничение движения по ул. Советской на участке от ул. Самойленко до пересечения с ул. Циолковского. Автомобилистов также просят не парковать автомобили в зоне ремонтных работ и заранее убрать транспорт.

Общественный транспорт будет ходить по привычным маршрутам, но возможны изменения в расписаниях.