Улицу Советскую частично перекроют в Керчи на неделю

Автомобилистов просят не парковаться в зоне ремонтных работ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Керчи на неделю частично перекроют улицу Советскую из-за ремонта дорожного покрытия, предупредили в городской администрации.

С 07:00 3 июня по 20:00 10 июня вводится частичное ограничение движения по ул. Советской на участке от ул. Самойленко до пересечения с ул. Циолковского. Автомобилистов также просят не парковать автомобили в зоне ремонтных работ и заранее убрать транспорт.

Общественный транспорт будет ходить по привычным маршрутам, но возможны изменения в расписаниях.