Свыше 300 тысяч крымчан досрочно получат пенсии в июне

В июне свыше 300 тысяч жителей Крыма получат пенсию досрочно. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отделение СФР по Крыму досрочно перечислит пенсии 300 тысячам жителей 5 и 11 июня из-за выходных и праздничных дней. Досрочная доставка будет распространяться на все виды пенсий.

Если вместе с пенсией приходят другие выплаты от Отделения СФР по Республике Крым, их тоже автоматически перечислят на счет заранее. Пенсионеры, чьи выплаты доставляет «Почта Крыма», получат деньги по графику работы отделений.

Выплата детских пособий не будет нарушена из-за продолжительных праздничных дней. Все семьи получат свои средства в установленные сроки. Большинство пособий будет переведено 3 июня.