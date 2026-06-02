На Кубани усилили группировки спасателей в районах, пострадавших от паводков

В пострадавших от паводков районах Кубани усилили группировки спасателей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил нарастить силы спасателей в муниципалитетах, где после обильных дождей поднялась вода в реках.

По данным на 2 июня, опасные отметки уровня воды зафиксированы в реке Протока у хутора Галицын (Славянский район), в реке Кубань у хутора Могукоровский (Крымский район), в реке Горькая Балка у одноименного хутора (Новокубанский район).

Вода достигла неблагоприятных отметок также в реке Протока у станицы Гривенской Калининского района, на Кубани в районе Анапы и в Усть-Лабинском районе.

Режим ЧС введен в некоторых населенных пунктах Крымского района, в списке - станица Троицкая, хутора Западный и Урма, село Гвардейское. Эвакуированы жители СНТ «Йодник» и станицы Троицкой. В ПВР -19 человек.

В Славянском районе укрепляют дамбы. Работают «Кубань-СПАС» и муниципальные спасатели. Перелив в хуторе Соболевском. Из СНТ «Нефтяник» вывезли 14 человек, передают наши коллеги из kubnews.ru.