Прокуратура проводит проверку из-за повреждения газовой трубы в Алуште

В Алуште повредили газовую трубу. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Алуште повредили газовую трубу, из-за чего 37 абонентов остались без газоснабжения, сообщила глава горадминистрации Галина Огнева.

По данным Алуштинского участка Ялтинского управления ГУП РК «Крымгазсети», газовую трубу низкого давления повредили в поселке Семидворье при горизонтальном бурении. В связи с этим покуратура Крыма начала проверку.

«В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства», — заявили в надзорном ведомстве.

Аварийно-восстановительные работы уже ведутся. Планируется, что газ запустят 3 июня.