Безнадзорная собака укусила ребенка возле школы в Керчи

Председателю СК России доложат об обстоятельствах нападения собаки на ребенка в Керчи. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Возле школы в Керчи бездомная собака напала на ребенка. По данному инциденту правоохранительные органы начали уголовное расследование.

В социальных сетях появилась информация о том, что рядом с одной из школ долгое время обитают безнадзорные собаки. Сообщается, что одна из них напала на ребенка и укусила его.

В связи со случившимся следственные органы ГСУ СК России по Крыму и Севастополю расследуют уголовное дело по статье «Халатность». О расследовании обстоятельств нападения доложат председателю СК России.