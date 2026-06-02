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НовостиЧто происходит2 июня 2026 16:26

Безнадзорная собака укусила ребенка возле школы в Керчи

Следственными органами возбуждено уголовное дело
Анастасия БУРМИСТРОВА
Председателю СК России доложат об обстоятельствах нападения собаки на ребенка в Керчи.

Председателю СК России доложат об обстоятельствах нападения собаки на ребенка в Керчи.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Возле школы в Керчи бездомная собака напала на ребенка. По данному инциденту правоохранительные органы начали уголовное расследование.

В социальных сетях появилась информация о том, что рядом с одной из школ долгое время обитают безнадзорные собаки. Сообщается, что одна из них напала на ребенка и укусила его.

В связи со случившимся следственные органы ГСУ СК России по Крыму и Севастополю расследуют уголовное дело по статье «Халатность». О расследовании обстоятельств нападения доложат председателю СК России.