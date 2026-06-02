Безнадзорная собака укусила ребенка возле школы в Керчи

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Возле школы в Керчи бездомная собака напала на ребенка. По данному инциденту правоохранительные органы начали уголовное расследование.
В социальных сетях появилась информация о том, что рядом с одной из школ долгое время обитают безнадзорные собаки. Сообщается, что одна из них напала на ребенка и укусила его.
В связи со случившимся следственные органы ГСУ СК России по Крыму и Севастополю расследуют уголовное дело по статье «Халатность». О расследовании обстоятельств нападения доложат председателю СК России.