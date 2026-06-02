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НовостиЧто происходит2 июня 2026 17:26

Молочно-товарные комплексы для повышения самообеспеченности молоком строят в Крыму

Дефицит молока в Крыму сократят за счет двух молочно-товарных комплексов
Анастасия БУРМИСТРОВА
Крым наращивает производство молока.

Крым наращивает производство молока.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму строят молочно-товарные комплексы для повышения самообеспеченности молоком, сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

Крупные инвестиционные проекты реализуют в Первомайском и Раздольненском районах. Новые молочно-товарные комплексы помогут Крыму достичь 50% самообеспеченности молоком.

«Сегодня Крым производит около 198 тыс. тонн молока в год, обеспечивая собственные нужды менее чем на 40%. Новые комплексы, каждый из которых рассчитан на 4 тыс. голов дойного стада, позволят региону приблизиться к целевому показателю в 50% и выше», — отметил Гоцанюк.

Совместно с профильными ведомствами ведется работа по подключению комплексов к электросетям и газоснабжению, а также решается вопрос транспортной доступности.