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НовостиОбщество3 июня 2026 3:44

Погода на 3 июня 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 25 градусов

На Крымском полуострове тепло
Галина КОВАЛЕНКО
Июнь в Крыму

Июнь в Крыму

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

3 июня на полуострове тепло и уютно.

В Симферополе переменная облачность. Дождь, гроза. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 23…25°.

В Севастополе переменная облачность. Дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Тепло 22...24°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +15°...+19°, восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Алуште +17°...+20 °, восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Евпатории +18°…+21°, западный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Керчи +19°...+21°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +18°… +19°, юго-восточный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +19°…+20°, южный ветер 3-4 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +19°… +22°, восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Бахчисарае +18°…+21°, южный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

Температура воды в Черном море +12 …+17 °, в Азовском +19°