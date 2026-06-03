Погода на 3 июня 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 25 градусов

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
3 июня на полуострове тепло и уютно.
В Симферополе переменная облачность. Дождь, гроза. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 23…25°.
В Севастополе переменная облачность. Дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Тепло 22...24°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +15°...+19°, восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.
В Алуште +17°...+20 °, восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.
В Евпатории +18°…+21°, западный ветер 2-3 м/с. Ясно.
В Керчи +19°...+21°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Феодосии +18°… +19°, юго-восточный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Черноморском +19°…+20°, южный ветер 3-4 м/с. Пасмурно.
В Джанкое +19°… +22°, восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Бахчисарае +18°…+21°, южный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.
Температура воды в Черном море +12 …+17 °, в Азовском +19°