Власти Севастополя рассказали, когда откроется свободная продажа топлива

Развожаев: свободная продажа топлива в Севастополе откроется утром 3 июня Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Свободную продажу топлива в Севастополе планируют открыть утром в среду, 3 июня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

За ночь и утро в Севастополе удалось заправить большую часть оперативных служб.

«Поэтому открываем свободную продажу практически всех видов топлива на большинстве АЗС «ТЭС» с 10 утра. АЗС «ТЭС» на Фиолентовском шоссе откроется с 11 утра», – рассказал Развожаев.

Севастопольский губернатор добавил, что в городе-герое продолжают действовать ограничения. Уточняется, что один человек может купить не больше 20 литров. Кроме того, топливо не наливают в канистры. Такую меру Развожаев назвал вынужденной. По его словам, она нужна для справедливого распределения имеющихся запасов и предотвращения неконтролируемого дефицита.

«Это позволит обеспечить топливом как можно больше жителей», – заключил губернатор.