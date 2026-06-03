Севастополец насмерть сбил 14-летнего подростка: его будут судить

В Севастополе ранее судимого местного жителя 1990 года рождения обвиняют в том, что он устроил ДТП, в результате которого погиб 14-летний подросток. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Трагедия произошла в феврале. Севастополец ехал за рулем Honda по Лабораторному шоссе. В какой-то момент иномарка сбила двух подростков, которые стояли на обочине возле мопеда.

В результате ДТП 14-летний мальчик погиб на месте. Кроме того, в аварии пострадал 16-летний юноша. Его увезли в больницу.

«Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Нахимовский районный суд города Севастополя для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении.