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НовостиЧто происходит3 июня 2026 8:25

Севастополец насмерть сбил 14-летнего подростка: его будут судить

Насмерть сбивший 14-летнего подростка житель Севастополя пойдет под суд
Алексей ЕЛАГИН

В Севастополе ранее судимого местного жителя 1990 года рождения обвиняют в том, что он устроил ДТП, в результате которого погиб 14-летний подросток. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Трагедия произошла в феврале. Севастополец ехал за рулем Honda по Лабораторному шоссе. В какой-то момент иномарка сбила двух подростков, которые стояли на обочине возле мопеда.

В результате ДТП 14-летний мальчик погиб на месте. Кроме того, в аварии пострадал 16-летний юноша. Его увезли в больницу.

«Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Нахимовский районный суд города Севастополя для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении.