«Свиная лилия»: в Крыму зацвел самый вонючий цветок

"Аромат" цветка не каждый сможет выдержать Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В районе озера Кастель началось цветение аронника удлиненного - растения, которое местные жители и туристы прозвали самым вонючим цветком Крыма. Его цветки испускают запах, напоминающий экскременты или падаль. Этим приторным ароматом растение привлекает насекомых-опылителей. Для большего эффекта цветки окрашены в «мясной» цвет.

Несмотря на отвратительный для человека запах, у аронника есть и почитатели. Кабаны охотно поедают растение, за что оно получило народное название «свиная лилия». Встретить вонючий цветок можно не только у озера Кастель, но и в лесах Южного берега Крыма, предгорьях, среди кустарников и лесопосадок по всему полуострову, передают наши коллеги из «Крымского информационного агентства».

Аронник ядовит, однако отравиться им практически невозможно: его ягоды имеют горький вкус и сильный запах, а проглотить их трудно. А вот если сорвать цветок, неприятный запах может въесться в руки и сохраняться долгое время.