На побережье Ялты нашли опасные гидротехнические сооружения

Фото: Крымтехнадзор

В Ялте сотрудники службы экологического и технологического надзора Республики Крым обнаружили признаки нарушения правил безопасности гидротехнических сооружений.

Нарушения правил безопасной эксплуатации противооползневых гидротехнических сооружений выявлены от морпорта до отелей Массандры. Это касается участка от буны №4 до поперечного сооружения на пляже восточнее спасательной станции.

По результатам проверки вынесено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований. В нем перечислены требования, нормативный акт, действия, которые могут привести к их нарушению, а также предложено принять меры для соблюдения этих требований.