Фото: пресс-служба администрации Ялты

Во вторник, 2 июня, в Ялте начала работать бесплатная парковка на 75 мест. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель главы администрации Сергей Олефиренко.

По его словам, ранее территорию передали на баланс города. Парковка находится на Набережной Ленина, 39 (выше гостиницы «Ореанда»). Водители могут оставлять свои машины парковке каждый день с семи утра до 23.00.

Замглавы администрации рассказал, что въезде движение временно регулируют волонтеры.

«Территория оснащена камерами видеонаблюдения, освещением и контейнерами для мусора», – рассказал Олефиренко.

Чиновник призвал водителей поддерживать чистоту и выполнять маневры в соответствии с разметкой. Он добавил, что парковка будет работать весь курортный сезон.