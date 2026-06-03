В Новосибирской области активисты пытаются спасти единственный католический котел

Фото: Муниципальное казенное учреждение культуры «Музейный комплекс» г. Куйбышев

В Куйбышеве Новосибирской области вековой костел, построенный ссыльными поляками, лишился охранного статуса. Местные активисты пытаются защитить здание. Если экспертиза не подтвердит его ценность, регион может остаться без единственного сохранившегося католического храма.

Католический храм на улице Куйбышева, 39 возвели в 1909–1911 годах ссыльные поляки. В конце 1990-х его включили в список выявленных объектов культурного наследия (ОКН) региона, но зимой 2025 года исключили.

Общественница Елена Гавровская оспорила это решение в суде, указав на недостатки экспертизы. Она подчеркивает: в реестре ОКН Новосибирской области нет ни одного католического храма — новосибирский костел Святого Казимира был снесен.

«Костел является уникальным зданием, символизирующим историческое присутствие и вклад польской диаспоры в развитие города и края», - рассказала активистка корреспонденту «Горсайта».

Историк Леонид Островский также подтверждает высокую ценность постройки, связанной с освоением Сибири переселенцами-католиками.

Суд встал на сторону активистов и приостановил производство по делу для проведения новой независимой историко-культурной экспертизы. Она должна состояться в ближайший месяц. В Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области изданию подтвердили, что объект исключили из перечня выявленных ОКН на основании отрицательного акта. Сейчас он не является объектом культурного наследия.