«Это ни с чем не спутать»: родители уверены, что пропавшая ростовчанка Анна Цомартова была в ОАЭ

Анна пропала в Дагестане в 2024 году. Фото: архив семьи

Родители Анны Цомартовой, студентки Ростовского юридического института МВД, пропавшей в феврале 2024 года в Дагестане, считают, что их дочь после исчезновения находилась в Объединенных Арабских Эмиратах.

Поводом стало свидетельство пассажирки дубайского метро: летом 2024 года она заметила девушку, поразительно похожую на пропавшую ростовчанку. Родители Анны уверены, что это их дочь. По словам матери Дианы, у девушки в метро та же линия роста волос, спортивная стойка, форма ушных раковин и родинка. Есть экспертиза, подтверждающая типичное сходство.

Напомним, Анна Цомартова пропала 10 февраля 2024 года в Каспийске после соревнований по тайскому боксу. Камеры видеонаблюдения зафиксировали ее силуэт на пирсе, но запись оборвалась из-за темноты. Поиски с участием МЧС, водолазов и авиации не дали результатов. Сейчас девушка официально объявлена в розыск по линии Интерпола.

Мать Анны в беседе с корреспондентом «КП-Ростов-на-Дону» раскрыла деталь, о которой семья умалчивала все эти годы.

«Речь о том, как меняется тело Анны без тренировок. К примеру, когда она сдает сессию. Это ни с чем не спутать», - добавила Диана.

Семья считает, что чем дольше ОАЭ тянут с предоставлением записей с камер метрополитена, тем больше вопросов это вызывает.

«Каждый день мы просыпаемся с мыслью, что этот кошмар закончится. Мы перевернем весь мир, дойдем до края земли, но обязательно отыщем нашего ребенка», - заявила мать пропавшей девушки.