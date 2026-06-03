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НовостиЧто происходит3 июня 2026 10:17

В Симферополе изменится схема движения транспорта у железнодорожного вокзала

Разрабатываются меры для удобства и быстрого доступа гостей и местных жителей к транспортному объекту
Анастасия БУРМИСТРОВА
В районе железнодорожного вокзала в Симферополе изменится схема движения для автомобилей.

В районе железнодорожного вокзала в Симферополе изменится схема движения для автомобилей.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В районе железнодорожного вокзала в Симферополе изменится схема автомобильного движения. Это улучшит доступ к вокзалу для пассажиров и местных жителей, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Власти республики и местные органы самоуправления совместно с контролирующими и правоохранительными структурами разрабатывают меры по оптимизации дорожного движения возле железнодорожного вокзала. Планируется обустройство дополнительных парковочных мест, а также улучшение условий для посадки и высадки пассажиров, включая людей с ограниченными возможностями.

Особое внимание будет уделено борьбе с нелегальными перевозчиками. Транспортная полиция и Госавтоинспекция усилят контроль за выявлением незаконных пассажирских перевозок и нелегального такси.