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НовостиОбщество3 июня 2026 10:19

Гоцанюк: строительство дороги от Чонгара до Джанкоя ведется по графику

Протяженность объекта составит 15 километров
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба председателя Совета министров Крыма

Фото: пресс-служба председателя Совета министров Крыма

Первый этап строительство дороги от Чонгара до Джанкоя ведется по графику. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

Руководитель республиканского правительства обсудил развитие дорожной инфраструктуры с начальником ФКУ «Тамань». Одним из приоритетных проектов глава крымского Совмина назвал строительство первого этапа автодороги от Чонгара до Джанкоя. Работы ведутся на 15-километровом участке. Дорога будет четырехполосной.

«Отставаний от графика нет», – сообщил Гоцанюк.