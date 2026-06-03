Гоцанюк: строительство дороги от Чонгара до Джанкоя ведется по графику

Фото: пресс-служба председателя Совета министров Крыма

Первый этап строительство дороги от Чонгара до Джанкоя ведется по графику. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

Руководитель республиканского правительства обсудил развитие дорожной инфраструктуры с начальником ФКУ «Тамань». Одним из приоритетных проектов глава крымского Совмина назвал строительство первого этапа автодороги от Чонгара до Джанкоя. Работы ведутся на 15-километровом участке. Дорога будет четырехполосной.

«Отставаний от графика нет», – сообщил Гоцанюк.