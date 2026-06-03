Автоюрист Колпаков объяснил, как не стать жертвой аферистов при покупке машины

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На российском рынке выросло число автомобилей, которые покупают под заказ из Азии. Этим активно пользуются мошенники: продают несуществующие машины за предоплату и исчезают с деньгами. Недавно более 250 человек из разных регионов, включая жителей Кубани, стали жертвами обмана.

Автоюрист Григорий Колпаков в беседе с корреспондентом «Кубань 24» подчеркнул, что покупателю перед заключением договора нужно проверить дату регистрации юрлица. Компании-однодневки, существующие менее года, имеют маленький уставной капитал и отсутствие прибыли. Данные находятся в открытых источниках.

В документе также должны быть четко прописаны марка и модель авто, его характеристики, сроки поставки и ответственность сторон за их нарушение. Договоров, где ответственность исполнителя минимальна или отсутствует, лучше избегать.

Насторожить при покупке должна и цена существенно ниже рыночной. Бесплатный сыр, как известно, только в мышеловке.