На пермской эспланаде пройдет краевой Сабантуй

Фото: пресс-служба администрации Перми

В Перми на городской эспланаде состоится национальный праздник татар и башкир - Сабантуй. Мероприятия начнутся 7 июня в 12:00.

В администрации города представили программу. На центральной и малой сценах выступят профессиональные коллективы, включая Нефтекамскую государственную филармонию, артистов из Татарстана, а также ансамбли из разных территорий Пермского края. Вечером запланирована дискотека, сообщает пермское издание Business Class.

Гостей ждут спортивные состязания: национальная борьба корэш, поднятие гири, бег с коромыслом, перетягивание каната, бой мешками и другие традиционные забавы. Будет работать ярмарка народных промыслов и точки с блюдами национальной кухни. Для детей организуют игровые площадки и мастер-классы. Вход свободный.