Пермяк перевел мошенникам больше 4 млн рублей

Мошенники украли у 69-летнего пермяка более 4 млн рублей Фото: Анастасия Осипова. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники украли у 69-летнего жителя Перми более 4 млн рублей. Об этом сообщает пермское издание Business Class.

В начале марта пермяку позвонил неизвестный и представился сотрудником службы доставки. Под предлогом получения посылки собеседник убедил горожанина сообщить код из СМС. Через некоторое время мужчина обнаружил в своем личном кабинете на портале Госуслуг доверенность, оформленную на постороннего человека.

Для того, чтобы разобраться в ситуации, мужчина позвонил по номеру, указанному в документе. Собеседники заявили, что по поддельной доверенности деньги пермяка якобы могут быть использованы для финансирования противоправной деятельности. Они предложили уральцу «обезопасить» сбережения.

Далее житель Перми несколько дней снимал деньги со счетов и переводил их на указанные реквизиты. Собеседники уверяли, что после завершения проверки все деньги вернут. Только через два месяца пермяк понял, что общался с мошенниками, и обратился к правоохранителям. Возбуждено уголовное дело.