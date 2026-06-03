Задержавшиеся в пути поезда в Крым и обратно прибыли на станции назначения

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Все поезда в Крым и обратно, которые задерживались из-за закрытия станции Джанкой, прибыли на станции назначения или введены в график. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Эскпресс».
Напомним, железнодорожный вокзал в Джанкое 2 июня временно закрыли для посадки и высадки пассажиров. Поезда следуют по измененному маршруту, минуя узловую станцию.
Для пассажиров организовали подвоз автобусами до ближайшей станции Урожайная, на которой можно сесть в поезд с билетом на руках.
Пассажиры, чья поездка заканчивается в Джанкое, также едут до станции Урожайная на поезде, откуда их на автобусах доставляют до Джанкоя.
Ограничения будут действовать до специального объявления.