В Крыму предложили использовать ИИ для проверки дипломных работ Фото: Shutterstock.

Директор центра искусственного интеллекта и анализа больших данных КФУ имени В.И. Вернадского Марина Руденко предложила использовать искусственный интеллект для проверки дипломных работ. Об этом сообщает «Радио Крым».

В настоящее время ИИ активно применяют для поиска литературы, анализа данных и подготовки обзоров. Поэтому, как пояснила руководитель центра, полностью исключить использование нейросетей в образовательном процессе уже невозможно. Однако, по ее словам, ключевой задачей остается оценка личного вклада студента в выполненную работу.

«Если у нас, с одной стороны, работает искусственный интеллект, я думаю, что будет правильно, чтобы, с другой стороны, также использовались технологии искусственного интеллекта для проверки знаний», – сказала Руденко.

В качестве одной из меры директор назвала автоматическое формирование вопросов по содержанию дипломной работы, а также использованным источникам. По ее словам, это позволит проверить, как автор владеет темой исследования. Эксперт также считает, что вузам нужно уделять больше внимания диалогу со студентами и работе научных руководителей.