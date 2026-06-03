Бизнесмену грозят снос и исправительные работы за незаконную заправку в Симферополе

Специалисты Росреестра нашли незаконно возведенную АЗС в Симферополе. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Симферополе на муниципальной земле специалисты отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра выявили незаконно построенную АЗС, принадлежащую индивидуальному предпринимателю.

Предприниматель вел бизнес без разрешения на использование земельного участка. После визита инспекторов он перестал отвечать на звонки и игнорировал уведомления о нарушениях. В результате он был оштрафован на 101 000 рублей.

За игнорирование админпротокола бизнесмен получил 20 часов обязательных работ. Также ему выдано предписание на устранение нарушения, а материалы направлены в администрацию для иска о сносе самовольного сооружения. За нарушение предусмотрен штраф для юридических лиц в размере от 100 до 200 тысяч рублей.

«Дальше все зависит от того, как поведет себя сам бизнесмен. Управление Росреестра по Республике Крым напоминает всем субъектам хозяйствования о необходимости строгого соблюдения земельного законодательства», — подчеркнул заместитель Управления Росреестра по Республике Крым Константин Титков.